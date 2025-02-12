Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 768 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЛЮБОВЬ РАССОХИНА
    ДУМАЮ ОБЛОМАЕТСЯ МАКРОН! АЗИЮ НЕ ЗНАЕТ! АУКНКИС ему ЭТО !! УНИЖЕНИЕ МОДИ...США и Великобрита...
  • Наталья Конева
    А в чем тогда смысл?? Добавить по 12 минут рабочего времени к остальным дням недели?? - тоже мне.... облагодетельство...Госдума предложил...
  • Eduard
    Всех судей на мыло,это тоже политические проститутки времен Обамы,Действия команды ...

Россия и США договорились об освобождении Марка Фогеля

Россия и США договорились об освобождении Марка Фогеля

Фогель работал в Москве учителем и был осужден на 14 лет за контрабанду наркотиков. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф увез его домой после освобожденияРоссия освободила осужденного американца Марка Фогеля после тайных переговоров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх