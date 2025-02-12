Россия и США договорились об освобождении Марка Фогеля

Фогель работал в Москве учителем и был осужден на 14 лет за контрабанду наркотиков. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф увез его домой после освобожденияРоссия освободила осужденного американца Марка Фогеля после тайных переговоров.
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