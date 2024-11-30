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НБА оштрафовала Рассела Уэстбрука на 35 000 долларов за непристойный жест

В пятницу лига оштрафовала защитника «Денвера» на 35 000 долларов за непристойный жест. Эпизод произошел в четвертой четверти проигранного ранее на этой неделе матча с «Никс» (118:145).

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