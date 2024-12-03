Остин и Умеров обсудили применение Россией «Орешника»

Руководитель министерства обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин и его украинский коллега Рустем Умеров в ходе состоявшегося телефонного разговора обсудили применение Российской Федерацией гиперзвуковой ракетной системы «Орешник».
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