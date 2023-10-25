Bloomberg: между главами ЕК и Совета ЕС произошла ссора из-за Израиля

Между главой Совета ЕС Шарлем Мишелем и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен разгорелась ссора из-за личных высказываний последней по внешнеполитическим вопросам, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатические источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии