Дмитрий Медведев прокомментировал факт расстрела российского солдата на Украине

Надежда Белугина

Русскому лейтенанту Меньших Надежда Белугина-Подюжская Русскому лейтенанту Меньших, отдавшему жизнь в боях за Грозный. Лейтенант Меньших и его подвиг упоминаются в книге генерала Геннадия Трошева. Также о нем рассказано в журнале "Огонек" номер 16 от 99 года страница 8. «Всё! Хватит! Молодец! Ступай - не тронем!» - Кричали террористы пареньку. А он стрелял, стрелял сквозь боль и стоны И подступиться не давал врагу. Ребята отходили, бой был страшным. Солдатиков спасая молодых, Стал грозной силой в битве рукопашной, Сам офицер с фамилией Меньших. «Мал золотник». Но оказался дорог. Оружие не выпустил из рук. Десятки тел укладывались в ворох Под автомата чёткий перестук. Бандиты, выражая восхищенье, Жизнь обещали парню сохранить: Простреленные ноги без движений Бойцу мешали дело завершить. Дудаевцы, остановить пытаясь, То справа заходили, то – левей: «Поверь, не тронем, отходи, спасаясь, Иль сами мы дотащим до друзей». Иссякли силы у Меньших, патроны. Решив врагов своих перехитрить, «Ну, ладно» - произнёс боец спокойно Позволив им себя перетащить. Но лишь стеснили круг враги, прицельный Раздался взрыв – он выдернул чеку. Взлетели все, кто ближе к офицеру - Попасть не захотел он в плен к врагу. Так лейтенант Героем след оставил В истории, как лучший сын страны. Он принял бой, не думая о славе, А для того, чтоб не было войны. © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2019 Свидетельство о публикации №119083102685