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Apple делает ставку на локальные вычисления в работе с большими языковыми моде...

Apple делает ставку на локальные вычисления в работе с большими языковыми моде...

Apple делает ставку на локальные вычисления в работе с большими языковыми моделямиВ минувшие выходные известный колумнист Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) не только предавался рассуждениям о том, почему Apple очень нужен новый смартфон за $250, но и поведал о подходе компании к интеграции в свои устройства функций искусственного интеллекта.

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