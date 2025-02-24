Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Захарова: взрывы у консульства РФ в Марселе имеют признаки теракта

Захарова: взрывы у консульства РФ в Марселе имеют признаки теракта

Взрывы на территории российского консульства в Марселе имеют все признаки теракта. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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