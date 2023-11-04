Первую инвестиционную остановку смонтировали около Берёзовой рощи в Новосибирске

Больше года на этом месте не было укрытия для пассажиров, ожидающих транспорта.В Новосибирске около парка "Берёзовая роща" и одноимённой станции метро установили первый инвестиционный остановочный павильон.
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