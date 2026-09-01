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В Невельске на Сахалине перезапускают комплекс по переработке морепродуктов

В Невельске на Сахалине перезапускают комплекс по переработке морепродуктов

Сахалинский Невельск возвращает к жизни простаивавший комплекс по переработке морепродуктов. Инвестиции в восстановление предприятия превысят 250 миллионов рублей, а его суточная мощность составит порядка 50–60 тонн готовой продукции.

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