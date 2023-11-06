Глава ДНР Пушилин отправил в отставку мэра Мариуполя Олега Моргуна

Денис Пушилин подписал указ об отставке главы администрации города Мариуполь.В понедельник, 6 ноября губернатор Донецкой Народной Республики Денис Пушили подписал указ об отставке главы мариупольской администрации Олега Моргуна.
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