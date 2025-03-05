В оккупированной ВСУ курской Судже остались 1-2 тысячи мирных жителей

Связи с людьми, остающимися до сих пор в Судже, нет. Их проживает там около 1-2 тысяч, рассказал в беседе с ТАСС замкомандира по политической работе одного из батальонов добровольческого отряда «Барс-Курск», военный эксперт Олег Иванов.
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