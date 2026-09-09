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Царьград

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Психолог Горт раскрыла риски измерения сна умными часами

Психолог Горт раскрыла риски измерения сна умными часами

Психолог Розер Горт прокомментировала использование умных часов для измерения качества сна, отметив их опасность и коммерческую направленность.

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