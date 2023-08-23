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Праздники, выходные и рабочее время в России в сентябре 2023 года

Праздники, выходные и рабочее время в России в сентябре 2023 года

Праздники, выходные и рабочее время в России в сентябре 2023 года Елена ГалицкаяСентябрь 2023 года будет насыщенным месяцем для россиян, когда им предоставится возможность насладиться выходными и праздниками, даже несмотря на отсутствие крупных государственных торжеств.

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