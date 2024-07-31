Павел Дуров утверждает, что у него более ста биологических детей. Он пожертвовал сперму 15 лет назад

Павел Дуров заявил, что является отцом более ста биологических детей — он стал донором спермы 15 лет назадПавел Дуров, основатель популярного мессенджера Telegram, рассказал, что у него больше 100 биологических детей в 12 странах, благодаря его участию в программе донорства спермы 15 лет назад — эта информация была опубликована в его Telegram-канале.