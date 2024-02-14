Скоро в роддом? Омаров заинтриговал заявлением о предстоящей свадьбе

Бизнесмен и экс-муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров, который в начале февраля предложил своей возлюбленной Валерии руку и сердце, рассказал, когда состоится свадьба и действительно ли его невеста уже в положении.
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