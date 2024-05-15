Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Turkiye: Эрдоган провел экстренное заседание после сигналов о путче

Turkiye: Эрдоган провел экстренное заседание после сигналов о путче

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное ночное заседание с главой турецкой разведки Ибрагимом Калын и главой минюста Йылмазом Тунч на фоне предупреждений о планируемом госперевороте, передает издание Türkiye.

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