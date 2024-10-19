Марко Николич о победе ЦСКА: Мусаев забил победный гол на родине

Главный тренер ЦСКА Марко Николич прокомментировал победу над «Динамо» Махачкала. Тамерлан Мусаев забил единственный гол, что принес команде три важных очка.
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