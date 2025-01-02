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«Интер» в 4-й раз подряд сыграет в финале Суперкубка Италии – против «Милана» или «Юве». Команда Индзаги брала трофей все 3 раза

Команда Симоне Индзаги вышла в финал, обыграв «Аталанту» (2:0) в полуфинале турнира. Ее соперник по финалу выяснится в завтрашнем матче «Милана» и «Ювентуса».

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