Володин анонсировал законопроект об идентификации пользователей и ограничениях для иностранных мессенджеров

По замыслу Думы, эти меры помогут властям в борьбе с кибермошенничеством. Депутаты Госдумы планируют сегодня, 18 марта, рассмотреть законопроект, предусматривающий ряд мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством.
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