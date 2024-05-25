Рева: Генералы оправдываются перед Зеленским с помощью конспирологии

Экс-руководитель ведомства социальной политики Андрей Рева поделился сведениями о том, что генералитет Вооружённых сил Украины после поражений ищет оправдания для руководителя киевского режима Владимира Зеленского в конспирологических теориях.
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