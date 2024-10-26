🫡🇷🇺Кадры эпических прилетов _крылатого чугуния_ по военным объектам ВСУ в Сумской области💥 #Прилет #ВСУ #СВО #ОДАБ #ФАБ.
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🫡🇷🇺Кадры эпических прилетов _крылатого чугуния_ по военным объектам ВСУ в Сумской области💥 #Прилет #ВСУ #СВО #ОДАБ #ФАБ.
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