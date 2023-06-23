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«Деньгами гробы не устелите»: Евгений Сатановский пригрозил отечественным производителям оружия для СВО

«Деньгами гробы не устелите»: Евгений Сатановский пригрозил отечественным производителям оружия для СВО

Президент института Ближнего Востока, политолог Евгений Сатановский пригрозил производителям оружия для СВО, озабоченным исключительно собственным обогащением.

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