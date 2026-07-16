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Мошенники атакуют забайкальцев

Мошенники атакуют забайкальцев

В Забайкалье набирает обороты новая мошенническая схема — фальшивые займы в криптовалюте. Банк России фиксирует рост жалоб от жителей края, которых заманили обещаниями быстрых денег под минимальный процент, а в итоге оставили с копейками на руках и огромными долгами.

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