Мошенники атакуют забайкальцев

В Забайкалье набирает обороты новая мошенническая схема — фальшивые займы в криптовалюте. Банк России фиксирует рост жалоб от жителей края, которых заманили обещаниями быстрых денег под минимальный процент, а в итоге оставили с копейками на руках и огромными долгами.