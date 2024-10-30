Пленный: инструкторы восьми стран НАТО тренируют бойцов ВСУ в Британии

В подготовке украинских военных в Великобритании задействованы инструкторы ряда стран НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на попавшего в плен военнослужащего 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ Александра Лукьянова.
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