Как сегодня будут курсировать троллейбусы в Кишиневе 

Сегодня, 8 марта, троллейбусы в Кишиневе будут курсировать по воскресному расписанию. Об этом сообщило Управление электрическим транспортом Кишинева (RTEC), отметив, что для получения дополнительной информации о движении того или иного маршрута можно звонить на горячую линию 022 204 205.