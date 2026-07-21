TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 042 подписчика

Неразделенная любовь к Заворотнюк, брак с бывшей избранницей Машкова и потеря первенца: личные испытания Сергея Шнырёва

Неразделенная любовь к Заворотнюк, брак с бывшей избранницей Машкова и потеря первенца: личные испытания Сергея Шнырёва

Актер Сергей Шнырев признается, что всегда предпочитал играть отрицательных персонажей. По его мнению, именно негодяи дают артисту максимальную свободу для творчества и позволяют показать характер во всей его сложности, ведь реальная жизнь состоит не только из черного и белого.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии