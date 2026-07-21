Неразделенная любовь к Заворотнюк, брак с бывшей избранницей Машкова и потеря первенца: личные испытания Сергея Шнырёва

Актер Сергей Шнырев признается, что всегда предпочитал играть отрицательных персонажей. По его мнению, именно негодяи дают артисту максимальную свободу для творчества и позволяют показать характер во всей его сложности, ведь реальная жизнь состоит не только из черного и белого.