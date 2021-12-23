Ваша дверь будет самая красивая! Шикарная поделка из простых материалов

Как почувствовать наступление Нового года, даже не заходя домой? Украсить входную дверь роскошной праздничной композицией! Никто из ваших соседей и гостей не останется равнодушным к этой красоте, а вы таким образом сообщите миру: «В этом доме царят красота, радость и новогоднее настроение!» Для поделки понадобятся самые доступные и недорогие материалы, а вы наверняка получите удовольствие от процесса и, конечно, от результата! Для начала на куске картона дважды обведите тарелку так, чтобы получился полумесяц.