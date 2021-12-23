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    запятая зачем?Купила на барахол...

Ваша дверь будет самая красивая! Шикарная поделка из простых материалов

Ваша дверь будет самая красивая! Шикарная поделка из простых материалов

Как почувствовать наступление Нового года, даже не заходя домой? Украсить входную дверь роскошной праздничной композицией! Никто из ваших соседей и гостей не останется равнодушным к этой красоте, а вы таким образом сообщите миру: «В этом доме царят красота, радость и новогоднее настроение!» Для поделки понадобятся самые доступные и недорогие материалы, а вы наверняка получите удовольствие от процесса и, конечно, от результата! Для начала на куске картона дважды обведите тарелку так, чтобы получился полумесяц.

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