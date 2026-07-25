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Agnico Eagle вложит 60 млн CAD в Cadillac Mines на IPO в золотом Абитиби

Agnico Eagle вложит 60 млн CAD в Cadillac Mines на IPO в золотом Абитиби

24 июля 2026 года крупнейшая горнодобывающая компания Канады Agnico Eagle Mines (TSX/NYSE: AEM) объявила о новой инвестиции в компанию Cadillac Mines Corporation, которая выходит на биржу TSX под тикером CADY.

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