«Поставки начнутся с 2031 года»: планы Израиля закупить партию F-15 дают повод усомниться в удовлетворённости истребителями пятого поколения F-35

Израиль решил приобрести партию самолётов у американского производителя Boeing. Обращает на себя внимание тот факт, что речь не идёт об истребителях пятого поколения F-35, на которые, как ранее сообщали в самом Израиля, ВВС ЦАХАЛ планирует делать ставку в плане своего развития.