Армянский вопрос в Османской империи

КОНСТАНТИНОПОЛЬ (ИА Реалист). Положение Османской империи в начале XX века было критическим. Предшествующее столетие Турция вела внешние войны и боролась с внутренними сепаратизмом, исходившим от христианских народов Балкан.
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