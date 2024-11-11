Совершил побег? Расправившийся с Салтанат Бишимбаев исчез из тюрьмы

Решил не отбывать 24 года заключения? Но кто и при каких обстоятельствах взял на себя ответственность за его свободу? Никто не мог и подумать, что вопиющая историю о жестокой гибели Салтанат Нукеновой от рук собственного мужа Бишимбаева может иметь какое-то продолжение.