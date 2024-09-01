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«Просроченный фюрер в изменённом состоянии». Зеленский дал самое «сказочное» интервью за время СВО

«Просроченный фюрер в изменённом состоянии». Зеленский дал самое «сказочное» интервью за время СВО

6,5K прочтений 3 дня назад И в самом деле: нельзя смеяться над больными. Можно только грамотно подмечать разные стороны нездоровья, симптомы, думать, как можно (и можно ли) вылечить.

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Комментарии
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Eduard
Ему не стыдно за себя,или столько заплатили,что не до Стыда?
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13 час.
Eduard
На Квартале он совсем другое говорил.Я часто смотрел,но потом всё с ним связаное удалил!
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13 час.
АЛ
Антонина Лаврентьева
Обычный 100% псих на почве наркомании этот Зеленский.Кого он устраивает без его полномочий Президента гадать не приходится. Он уже нечеловек.
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8 час.

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