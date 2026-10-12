Новак: Россия выйдет на поставки дизтоплива на мировой рынок в 3-3,5 млн тонн

Россия в ближайшие два-три месяца выйдет на объем экспорта дизтоплива до 3,5 миллиона тонн. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак ИС «Вести» .
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