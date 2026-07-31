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Максим Ликсутов рассказал о запуске спортивного проекта «На высоте» на крыше в ОЭЗ Москвы

Максим Ликсутов рассказал о запуске спортивного проекта «На высоте» на крыше в ОЭЗ Москвы

В Департаменте инвестиционной и промышленной политики сообщили, что в ОЭЗ «Технополис Москва» запустили проект «На высоте» — на крыше делового центра «ТехноФлагман» сотрудники и жители ЮВАО теперь могут заниматься спортом .

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