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Царьград

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После пожара театральный комплекс в Иванове продолжит работать

После пожара театральный комплекс в Иванове продолжит работать

Театральный сезон закроется по расписанию.Ивановский музыкальный театр возобновляет работу после пожара на крыше театрального комплекса.

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