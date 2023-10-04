Кикбоксёр из Балхаша завоевал путёвку на чемпионат мира в Португалии

Восемнадцатилетний балхашец Нурсултан Сатиев стал победителем республиканского турнира по кикбоксингу и получил путёвку на чемпионат мира в Португалии, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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