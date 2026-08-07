Эндокринолог назвал 5 верных признаков спелого арбуза

Как не ошибиться при выборе арбуза и обезопасить себя от пищевого отравления или интоксикации нитратами? Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-эндокринолог медицинского центра «Юниклиник» Юрий Соломадин.
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