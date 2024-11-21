Поселок Алексеевское стал победителем конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Алексеевское городское поселение Алексеевского района Татарстана удостоено первого места на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».