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Поселок Алексеевское стал победителем конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Поселок Алексеевское стал победителем конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Алексеевское городское поселение Алексеевского района Татарстана удостоено первого места на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

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