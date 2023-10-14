«Альтернативный» урок для Шольца — выучит ли он его?

Считающаяся маргинальной партия обошла всех конкурентов из правящей коалиции на выборах в Гессене и Баварии Светлана Гомзикова На фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Фото: Kay Nietfeld/dpa/TASS) Материал комментируют: Вадим Трухачёв В Германии подводят итоги выборов в местные парламенты (ландтаги), которые проходили в минувшее воскресенье, 8 октября, в двух важнейших федеральных землях — Гессене и Баварии.