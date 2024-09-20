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Кадыров: Два пикапа Tesla Cybertruck штатно и без сбоев работают в зоне СВО

Кадыров: Два пикапа Tesla Cybertruck штатно и без сбоев работают в зоне СВО

Два автомобиля Cybertruck, который производит Tesla Илона Маска, отправлены в зону СВО в полной боевой амуниции, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

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