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Леброн Джеймс не сыграет против «Майами»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не примет участие в матче со своим бывшим клубом – «Хит». Как указывает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, причина пропуска игры – болезнь, не связанная с коронавирусом.

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