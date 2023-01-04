Леброн Джеймс не сыграет против «Майами»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс не примет участие в матче со своим бывшим клубом – «Хит». Как указывает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, причина пропуска игры – болезнь, не связанная с коронавирусом.
Популярные статьи
- «Месси впустую потратил первый год в «ПСЖ». Он лучший футболист на планете, у таких игроков адаптация должна быть короче». Ротен о Лео
- Новак Джокович рассказал, как сходил в церковь на Рождественское служение
- Жабер снялась с турнира в Аделаиде, Касаткина теперь начнет со второго круга, а не с матча против Рыбакиной
Свежие комментарии