Ученые перечислили пользу умеренного употребления кофе

Масштабное исследование британских ученых доказало, что умеренное потребление кофеина, содержащегося в кофе и чае, снижает риск развития множества кардиометаболических заболеваний, таких как болезни сердца, инсульт и диабет.
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