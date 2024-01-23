Певца Шуру похоронят на центральной аллее Кузьминского кладбища в Москве

Знаменитый эстрадный певец Шура не раз поднимал вопрос своей кончины. Заслуженный артист Российской Федерации принял решение заблаговременно побеспокоиться о судьбе собственного тела после ухода из жизни.
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