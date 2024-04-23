Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Мста-Б» уничтожили позиции украинских боевиков в приграничном районе

«Мста-Б» уничтожили позиции украинских боевиков в приграничном районе

Расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки прикрытия госграницы уничтожили позиции и наблюдательные пункты украинских террористов в граничащем с Белгородской областью районе, сообщает Министерство обороны России.

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