Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Ну судя по болтовне Рогозина не только из-за этого но думаю тут и политические и сугубо стратегически-финансовые вопр...МКС трещит по шва...
  • Дмитрий Гурин
    Вы только про это узнали? Если кто то говорит что у нас суд "не прецедентный" т.е. наш а не по Британской системе, мн...Доколе у нас буду...
  • Сергей
    А девичья фамилия фанисовны какая?Доколе у нас буду...

В Минобороны РФ сообщили об ударе «Кинжалом» по аэродромам ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об ударе «Кинжалом» по аэродромам ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

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