В Минобороны РФ сообщили об ударе «Кинжалом» по аэродромам ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ, пишет пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии