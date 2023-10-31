Страна и люди
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Страна и люди

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Почему в России рискованно называть себя русским

Почему в России рискованно называть себя русским

В связи с тем, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, одной из причин которой является русофобская политика Украины, а одной из целей – защита прав русских (хотя политики гораздо чаще упоминают русскоязычных) на Донбассе и на юге Украины, мы часто слышим термин «дерусификация».

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Комментарии
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Vladimir Kurbatov
По большому счёту, самая главная война на Земле, идущая уже не один век, -- это именно война с русскостью: с русским духом, русским мировоззрением.
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2 д.
А
Александр24
Ну уж в самой России дерусификацию необходимо пресекать жёстко и немедленно.  Но....
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2 д.
Дима Качусов
Очередная бредятина.
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2 д.

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