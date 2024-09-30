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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Махачкалы» Пальцев после удара в пах от Гомеса: «Спросите лучше у судей, как правильно в футбол надо играть» 

На 26-й минуте матча 10-го тура Мир РПЛ «Динамо» Махачкала – «Динамо» Москва (0:1) в ходе борьбы за мяч хавбек гостей ногой ударил между ног защитнику, и тот упал на газон, держась за пах.

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