В городе становится больше отремонтированных дорог🔥 Сегодня планируется завершить асфальтирование участка по пер.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В городе становится больше отремонтированных дорог🔥 Сегодня планируется завершить асфальтирование участка по пер.