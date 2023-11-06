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Депутат Гончаренко*: Зеленский решил провести выборы президента в 2024 году

Депутат Гончаренко*: Зеленский решил провести выборы президента в 2024 году

Украинский лидер Владимир Зеленский решил провести выборы главы государства в 2024 году. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

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Комментарии
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александр петров
Зелибоба не дурак! Ай молодца! Ход конем. Провести выборы, проиграть их, и свалить из страны! Думаю новый кандидат на роль козла отпущения у &quot;Западлянских таварисчей&quot; уже имеется! Хотя они сами понимают, что очередные вливаря в нового &quot;Пиночета&quot; просто деньги на ветер! Но для них это мелочи. Печатный станок у них, туалетной бумаги хватает!!
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