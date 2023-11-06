Депутат Гончаренко*: Зеленский решил провести выборы президента в 2024 году

александр петров

Зелибоба не дурак! Ай молодца! Ход конем. Провести выборы, проиграть их, и свалить из страны! Думаю новый кандидат на роль козла отпущения у "Западлянских таварисчей" уже имеется! Хотя они сами понимают, что очередные вливаря в нового "Пиночета" просто деньги на ветер! Но для них это мелочи. Печатный станок у них, туалетной бумаги хватает!!