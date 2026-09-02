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После уборки в туалете все равно пахнет: проверьте стакан с ершиком — причина может прятаться там

После уборки в туалете все равно пахнет: проверьте стакан с ершиком — причина может прятаться там

Туалетный ершик перестанет источать неприятный запах, если применить средство, которое найдется на любой кухне.

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